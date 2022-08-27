Сотни уток «пленили» автомобиль на дороге в Китае

Участник дорожного движения на днях запечатлел незавидную ситуацию, в которую угодил его коллега, пересекая дорогу в сельской местности, надалеко от города Фушунь (провинция Ляонин, КНР), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Огромное количество обитателей утиной фермы, пересекая проезжую часть, в какой-то момент зациклились и устроили путешествие вокруг белой легковушки.

Со слов автора видео, назвавшего сюжет - "Почему я опоздал на работу", утиная молодь, выпущенная за пределы фермы, испугалась, в первый раз в жизни столкнувшись с автомобилем.