Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Ирака одного из главарей РКК

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации PKK Бедирхан Аби под кодовым названием Дарав Гевда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Аби примкнул к рядам террористов в 2011 году. Занимался преступной деятельностью в провинциях Шырнак и Юксекова. Далее по поручению "руководства" PKK отправился в район Синджар в Ираке, где продолжил заниматься террористической деятельностью. Во время пребывания в Турции Аби участвовал в организации терактов, унесших жизни сотрудников турецких силовых структур.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций