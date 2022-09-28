Япония объявила протест КНДР по дипломатическим каналам через посольство в Пекине из-за запуска ракет. Об этом заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Северная Корея, начиная с этого года, проводит ракетные пуски с невиданной доселе интенсивностью. Мы не можем игнорировать стремительное развитие ядерной и ракетной технологий Северной Кореи с точки зрения (угрозы) безопасности нашей страны и региона. Мы решительно осуждаем ракетные пуски, которые являются нарушением резолюций СБ ООН. По дипломатическим каналам через посольство в Пекине мы заявили протест Северной Корее", - рассказал представитель военного ведомства.