https://news.day.az/world/1500053.html Определился победитель Гран-при Сингапура "Формулы-1"
Определился победитель Гран-при Сингапура "Формулы-1"
Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес одержал победу на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сингапура. Гонка прошла в воскресенье на трассе "Марина Бэй", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер, представляющий команду "Феррари". Тройку лучших замкнул его партнер по команде испанец Карлос Сайнс - младший.
Следующий этап Гран-при пройдет в Японии с 7 по 9 октября.
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