Определился победитель Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес одержал победу на 17-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сингапура. Гонка прошла в воскресенье на трассе "Марина Бэй", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер, представляющий команду "Феррари". Тройку лучших замкнул его партнер по команде испанец Карлос Сайнс - младший.

Следующий этап Гран-при пройдет в Японии с 7 по 9 октября.