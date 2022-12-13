https://news.day.az/world/1519107.html Столкновения китайских и индийских пограничников - ВИДЕО
Столкновения китайских и индийских пограничников - ВИДЕО
Опубликовано видео столкновений китайских и индийских пограничников 9 декабря
Столкновения произошли в северо-восточном пограничном районе Индии впервые с 2020 года, когда сотни китайских военнослужащих попытались пересечь индийскую территорию, на которую также претендует Китай.
Индия обвинила Китай в попытке изменить статус-кво в регионе. По имеющимся данным, в массовой драке пострадали солдаты с обеих сторон.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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