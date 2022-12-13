Столкновения китайских и индийских пограничников

Опубликовано видео столкновений китайских и индийских пограничников 9 декабря

Столкновения произошли в северо-восточном пограничном районе Индии впервые с 2020 года, когда сотни китайских военнослужащих попытались пересечь индийскую территорию, на которую также претендует Китай.

Индия обвинила Китай в попытке изменить статус-кво в регионе. По имеющимся данным, в массовой драке пострадали солдаты с обеих сторон.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.