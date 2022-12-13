Швейцарии грозит дефицит электроэнергии

Федеральный совет Швейцарии (правительство) на своем сайте предупредил жителей о грозящем стране дефиците электроэнергии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Энергетическая безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся, а риск нехватки энергии - горькая реальность", - указано в сообщении.

Дефицит электроэнергии грозит Швейцарии более масштабными проблемами - из-за дефицита, Швейцария вынуждена внести изменения в свою политику энергопотребления, иначе намеченные к 2050 году цели по сохранению климата достигнуты не будут.