Основателя криптовалютной биржи FTX арестовали

Основатель и бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Багамская полиция задержала основателя биржи вечером 12 декабря в жилом комплексе в столице страны Нассау. Основанием для этого стал запрос США, где против Бэнкмана-Фрида ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.

Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что ожидает, что Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в США. Представитель прокуратуры США на Манхэттене подтвердил, что Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, но отказался комментировать, в чем заключались обвинения.

13 декабря Бэнкман-Фрид планировал дать показания комитету по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, чтобы разъяснить ситуацию с FTX.

FTX, одна из крупнейших криптовалютных бирж, подала заявление на банкротство 11 ноября - вскоре после того, как журналисты обнаружили значительное расхождение между обязательствами и активами биржи. Сообщалось, что расхождение составляло 8 млрд долларов.