На берегу Каспия обнаружили восемь мертвых краснокнижных тюленей

На берегу Каспийского моря в Махачкале обнаружили восемь мертвых тюленей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации Ленинского района Махачкалы.

Утром 28 января туши животных на территории пляжа "Оазис" нашли сотрудники администрации Ленинского района города. Как уточнил начальник отдела по управлению МКР Турали и Анжи Надир Рамазанов, удалось насчитать восемь мертвых тюленей.

В начале декабря на побережье Дагестана обнаружили более 2,5 тыс. мертвых краснокнижных нерп - единственных морских млекопитающих на Каспии. Ситуацию изучают специалисты со всей России. Ситуацию с массовой гибелью краснокнижных нерп в Дагестане взяла на контроль Комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.