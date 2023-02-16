В Калифорнии хотят запретить полицейским собакам кусать подозреваемых

В Калифорнии полицейским хотят запретить использовать собак во время задержаний, арестов и работы по пресечению массовых беспорядков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Два калифорнийских законодателя представили 13 февраля законопроект, который запретит полицейским использование служебных собак.

Они заявили, что хотят положить конец истории недопонимания с афроамериканскими общинами.

Новый законопроект уже был поддержан Калифорнийским отделением NAACP и Американским союзом гражданских свобод.

"Использование полицейских собак привело к жестокому насилию и пожизненным травмам чернокожих американцев и цветного населения", - сказал один из авторов законопроекта. Подразумевается, что он "ознаменует собой поворотный момент в борьбе за прекращение жестокой и бесчеловечной практики и укрепление доверия между полицией и обществом, которому она служит".

Он уточнил, что законопроект не затронет практику использования полицейских собак для поиска бомб или наркотиков, а также другие виды их применения, не связанные с возможными травмами задерживаемых, например, поисково-спасательные работы.

В течение прошлого года издание, рассказавшее о новом законе, проводило свое расследование по факту недопустимого насилия со стороны служебных животных. Оно показало, что в Калифорнии не существует стандартов обучения или требований к использованию собак полицейскими департаментами.

Также стало известно, что люди с темным оттенком кожи подвергаются большему количеству укусов со стороны полицейских собак по сравнению с людьми со светлыми оттенками кожного покрова.

Некоторые эксперты в области дрессировки и тактики полицейских собак говорят, что предлагаемое законодательство будет иметь серьезные последствия.

"Во многих случаях мы имеем дело с агрессивными людьми, которые не хотят подчиняться или не могут быть пойманы иначе", - прокомментировал нововведение отставной полицейский Боб Иден. Он добавил, что полицейские собаки часто помогают деэскалации ситуации еще до того, как их задействуют.