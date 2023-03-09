Мужчина толкнул подростка под поезд в московском метро

Толкнувший 15-летнего подростка под поезд 61-летний мужчина попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, запись публикует Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина подбегает сзади к стоящему у края платформы юноше и толкает его руками в спину, после чего тот падает под поезд. Злоумышленник пытается убежать, однако его останавливают другие пассажиры.

Как рассказала "Ленте.ру" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, подросток выжил. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. С мужчиной работают правоохранители.

"Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - добавили в надзорном ведомстве.