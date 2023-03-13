В Британии бастуют врачи-интерны

В Великобритании из-за забастовки врачей-интернов десятки тысяч больничных приемов были отменены, а это может серьезно сказаться на работе британской системы здравоохранения (NHS), написала газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Местные руководители NHS делают всё возможное, чтобы смягчить последствия, но очень обеспокоены тем, что это создаст риск для безопасности некоторых пациентов и значительно затормозит прогресс в ключевых стратегических приоритетах, включая восстановление невыполненных работ", - отметила газета со ссылкой на поставщиков NHS, Конфедерацию NHS и Shelford Group, группу ведущих учебных и исследовательских больниц.

Бастующие хотят добиться "полного восстановления заработной платы" - повышения заработной платы на 26% для компенсации реального сокращения их доходов, которое, по словам врачей-интернов, они начали испытывать на себе с 2008-2009 годов. Участники акции требуют, чтобы зарплата интернов была поднята с £14 до £19 в час.