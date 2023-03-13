Великобритания удваивает финансирование для изучения Китая

Великобритания удваивает финансирование, выделяемое на накопление знаний о Китае, в ответ на "растущий вызов", который он представляет для национальной безопасности и Тайваня, объявило правительство страны, 13 марта передает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна..

Увеличение финансирования на 2024-2025 годы "улучшит навыки владения мандаринским языком и способность Великобритании взаимодействовать с Китаем и понимать его, защищая при этом национальную безопасность".

В заявлении правительства говорится, что за последние два года более 170 государственных служащих прошли обучение мандаринскому диалекту в рамках программы изучения Китая.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что дополнительное финансирование будет выделено на межправительственную программу развития Китая.

"Крайне важно, чтобы наши дипломаты и государственные служащие обладали пониманием и опытом, чтобы реагировать и адаптироваться к растущим вызовам, исходящим от Китая, и к растущей роли Китая в мировых делах", - сказал он.

"Обновление" крупного обзора обороны и безопасности, впервые проведенного в 2021 году, показывает растущую озабоченность Великобритании "военной, дипломатической и экономической деятельностью Коммунистической партии Китая", - отметил Клеверли.