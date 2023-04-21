В Германии заявили об отсутствии решений о расширении НАТО

НАТО на данном этапе сосредоточена на оказании Украине помощи, каких-либо решений о вступлении страны в альянс нет. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ее попросили прокомментировать слова генсека блока Йенса Столтенберга. Ранее он сказал: "Все страны альянса согласны с тем, что будущее Украины - в НАТО".

"Мы согласны с нашими партнерами, что в первую очередь речь идет о продолжении военной, гуманитарной и финансовой помощи для Украины. Это сейчас на первом плане", - сказала она.

"В настоящее время нет решений о вступлении Украины", - добавила Хофман.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер со своей стороны отказался интерпретировать слова Столтенберга, рекомендовав обратиться в пресс-службу НАТО.