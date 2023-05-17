Турецкий парламент значительно обновился

Согласно предварительным результатам выборов 14 мая, в парламент Турции 28-го созыва вошли сотни новых имен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, из 600 депутатов 335 получат мандаты впервые. В парламент также войдут 46 бывших избранников народа, заседавших в парламенте периода до 27-го созыва.

Тем самым, в новом парламенте будет заседать 381 законодатель, не представленный в предыдущем составе высшего законодательного органа.

Из числа депутатов 27-го созыва переизбраны лишь 219 человек. То есть состав парламента обновился на 63,49 процента.

Выборы в парламент проводились в один день с выборами президента страны. Ранее Президент Эрдоган поделился комментариями о будущем политического курса Турции после выборов.