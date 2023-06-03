https://news.day.az/world/1570320.html Названа дата избрания нового председателя парламента Турции
Названа дата избрания нового председателя парламента Турции
Названа дата избрания нового председателя Великого Национального собрания Турции, передает в субботу Day.Az.
Как сказал сегодня временный председатель Великого Национального собрания, лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели после инаугурации Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, данная процедура состоится 7 июня и начнется в 16:00.
Отметим, что сегодня Генеральная ассамблея Великого Национального собрания Турции была созвана по случаю инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.
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