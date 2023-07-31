https://news.day.az/world/1585478.html Протестующие в Нигере потребовали от Франции покинуть страну - ВИДЕО
Протестующие в Нигере потребовали от Франции покинуть страну - ВИДЕО
Посольство Франции в столице Нигера, городе Ниамей, практически оказалось захваченным протестующими.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие потребовали ухода Парижа из страны.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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