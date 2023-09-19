Эрдоган подписал в Нью-Йорке декларацию по проекту «Ноль отходов»

В рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), проходящей в Нью-Йорке, в Турецком доме под руководством первой леди Турции Эмины Эрдоган состоялась церемония подписания декларации доброй воли по проекту "Ноль отходов", передает Day.Az.

Согласно информации, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым человеком, подписавшим декларацию доброй воли по проекту "Ноль отходов", открытую для подписания онлайн, чтобы обеспечить индивидуальное участие в Глобальном движении по нулевым отходам.

Президент Эрдоган также подписал рекламный щит, подготовленный в рамках проекта.