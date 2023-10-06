Венгрия заявила о поддержке вступления Грузии в ЕС

Будапешт поддерживает вступление Грузии в Евросоюз, поскольку считает, что она выполнила все необходимые для этого требования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в неформальном саммите ЕС в городе Гранада, где обсуждается, в частности, процесс дальнейшего расширения сообщества, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Венгрия поддерживает присоединение Грузии к Евросоюзу, и на следующей неделе в Тбилиси пройдет совместное заседание правительств двух стран", - процитировало Орбана информационное агентство MTI. Ожидается, что венгерский премьер отправится на это совещание в Тбилиси.

Беседуя с журналистами в Гранаде, Орбан также отметил, что Венгрия является сторонником укрупнения Евросоюза, который нуждается в новых членах. В связи с этим премьер считает неправильными жалобы отдельных стран на "усталость от расширения", поскольку это несправедливо по отношению к кандидатам на вступление в сообщество.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что, по его мнению, в июне 2022 года участники саммита Евросоюза в Брюсселе допустили ошибку, не предоставив Грузии статус кандидата в члены ЕС. На том совещании такой статус получили Украина и Молдавия, а Грузия довольствовалась лишь подтверждением ее "европейских перспектив".