Израиль планирует расширение военной операции в Газе

Для борьбы с ХАМАС армия Израиля начала действовать в областях сектора Газа, в которых раньше не проводились военные действия. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последние два дня мы (...) работаем в тех областях, где не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться", - заявил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!