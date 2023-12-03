https://news.day.az/world/1619006.html Израиль планирует расширение военной операции в Газе
Израиль планирует расширение военной операции в Газе
Для борьбы с ХАМАС армия Израиля начала действовать в областях сектора Газа, в которых раньше не проводились военные действия. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В последние два дня мы (...) работаем в тех областях, где не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться", - заявил министр.
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