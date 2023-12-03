В США предупредили Израиль о рисках поражения в секторе Газа

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход конфликта на Ближнем Востоке. Заявление Остина опубликовано на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии Остин подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа. По его мнению, Израилю следует создать гуманитарные коридоры и обеспечить безопасность гражданским лицам.

"В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", - отметил шеф Пентагона.

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