Биткоин продолжает расти

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $44 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Стоимость биткойна росла на 4,98%, до $44,075 тыс. К 21:55 мск биткойн замедлил рост и находился на уровне $43,743 тыс. (+4,76%).

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года. Так, по данным на 20:19 мск, стоимость биткойна росла на 3,83%, до $43,188 тыс. К 20:30 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $43,749 тыс. (+4,91%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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