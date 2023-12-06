ЦАХАЛ обнаружил ракеты ХАМАС близ школы и больницы

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили крупный склад ракет и оружия в непосредственной близости от школы и больницы в северной части сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Обнаружен один из крупнейших за время боевых действий склад ракет и оружия в непосредственной близости от больницы и школы на севере сектора Газа. В арсенале находились сотни ракет и гранатометов, десятки противотанковых ракет и фугасов, ракетные установки, предназначенные для обстрелов центральной части Израиля, десятки гранат и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "вся террористическая инфраструктура была расположена близ гражданских учреждений в центре гражданской застройки". "Это еще одно доказательство циничного использования террористической организацией ХАМАС гражданского населения сектора Газа в качестве живого щита", - добавили израильские военные.

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