В Тайване зафиксировали приближение к острову летательных аппаратов и кораблей Китая

Вооруженными силами Тайваня было зафиксировано приближение к острову 10 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за сутки. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Уточняется, что два летательных аппарата вошли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. По информации Минобороны Тайваня, это бли противолодочный Y-8 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

ВС Тайваня в ответ задействовали авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

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