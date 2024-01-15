https://news.day.az/world/1629697.html Американское судно поразили ракетой у берегов Йемена
Американское судно поразили ракетой у берегов Йемена
У берегов Йемена под ракетный обстрел попало судно, принадлежащее США. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Информацию о происшествии подтвердили военно-морские силы Великобритании. Подробности уточняются. Известно, что в американское судно попала ракета.
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