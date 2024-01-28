https://news.day.az/world/1632846.html Крушение самолета в Бельгии - есть погибшие
Крушение самолета в Бельгии - есть погибшие
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в городе Спа в Бельгии.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.
"Мы сожалеем о двух погибших в самолете. Вероятно, это была неудачная посадка", - проинформировала полиция.
По ее данным, из-за сильного ветра летчик не смог безопасно приземлиться. При снижении самолет врезался в пустой автомобиль рядом с посадочной полосой и взорвался.
К месту происшествия вызваны спасательные службы.
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