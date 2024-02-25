Во Франции сошла лавина

Четыре лыжника погибли при сходе лавины в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, группа из девяти человек решила заняться ски-альпинизмом вне трассы, они попали под лавину. Четверо из них погибли, трое получили легкие ранения, еще двое не пострадали.

Как уточнила France Bleu, одним из погибших является гид, который сопровождал группу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!