ЦАХАЛ ликвидировал чиновника ХАМАС

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю с бойцами исламского сопротивления на юге Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Hadath

Сообщается, что ликвидированы три члена радикального палестинского движения ХАМАС. Среди них полевой командир Хади Мустафа, отвечавший за материально-техническое снабжение. Ранее сообщалось о трех убитых бойцах шиитской милиции "Хезболлах".

Машина, по которой был нанесен удар с воздуха, двигалась по шоссе между портовым городом Тир (80 км от Бейрута) и мысом Рас-эн-Накура на ливано-израильской границе. На окраине Тира находится лагерь беженцев Рашидия, где базируются вооруженные отряды палестинцев, которые ведут обстрелы израильских поселений в Западной Галилее.

10 февраля военный командир ХАМАС в Ливане Басиль ас-Салех выжил после удара израильского беспилотника по автомобилю в городе Джадра (40 км от Бейрута). Три других палестинца, которые находились вместе с ним в машине, погибли.

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