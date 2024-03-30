Армия Израиля ударила по Ливану

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС обстрелял базу ливанской армии в пограничном районе Аит-эш-Шааб.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал L'Orient со ссылкой на армейский источник.

По военному объекту была выпущена ракета, которая попала в одну из построек, среди солдат и офицеров ВС Ливана нет потерь.

Ранее информационное агентство Al Wataniya сообщило, что израильский беспилотник нанес удар по автомобилю Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) в поселке Рмейш на юге страны. В результате получили ранения трое миротворцев и один переводчик. Прибывший на место происшествия вертолет забрал пострадавших.

Командование израильской армии опровергло информацию об обстреле автомобиля ОНВУП. Миротворцы проводят расследование.

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востной портал L'Orient со ссылкой на армейский источник.