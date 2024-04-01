Прокуратура ЕС занялась расследованием в отношении главы Урсулы фон дер Ляйен о закупках вакцин

Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванного представителя прокуратуры Льежа (Бельгия), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, прокуратура ЕС еще несколько месяцев назад занялась расследованием в отношении фон дер Ляйен касательно ее переговоров с генеральным директором фармацевтической компании Альбертом Бурлой о закупках вакцин Pfizer. Согласно юридическим документам, с которыми ознакомилось издание, правоохранительные органы проверяют факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов". Отмечается, что прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении главы ЕК, однако официальные обвинения ей пока не были предъявлены.

По словам двух источников издания, Венгрия также присоединилась к этому делу, подав жалобу в связи с ролью фон дер Ляйен в переговорах по вакцинам. Газета напомнила, что Польша подала аналогичную жалобу в 2023 году, но отозвала ее после прихода к власти правительства премьер-министра Дональда Туска.

С начала 2021 года Еврокомиссия заключила от имени ЕС серию контрактов на поставки до 2024 года свыше 3 млрд доз вакцин от коронавируса с шестью западными производителями. Первым был заключен контракт с Pfizer. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовывала параметры этого контракта с руководством компании напрямую по СМС до того, как были завершены клинические испытания этой вакцины. Несмотря на общественные запросы, Еврокомиссия отказалась предать гласности эту переписку, утверждая, что она оказалась "случайно утрачена".

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