Египет и Катар продолжают усилия для достижения договоренностей по Газе

Египет и Катар, выступающие посредниками на непрямых переговорах между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями, прилагают усилия для достижения договоренностей, несмотря на препятствия, которые создает Израиль. Об этом заявил представитель руководства радикального движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Египет и Катар продолжают свои усилия по достижению соглашения о прекращении огня [в Газе] и [израильской] агрессии, несмотря на политику противодействия со стороны Израиля", - сказал представитель ХАМАС, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его словам, "переговоры застопорились некоторое время назад из-за непримиримости израильской стороны и тактики [Израиля]замедления и затягивания переговоров". Кроме того, добавил представитель радикального движения, Израиль "выдвинул новые условия, которые выходят за рамки последнего по времени предложения" по урегулированию конфликта в палестинском секторе.

Некоторое время назад ХАМАС опровергло информацию о том, что оно якобы решило прекратить непрямые переговоры с израильской стороной по Газе. Как заявил официальный представитель радикального движения Иззат ар-Ришк, то, что было опубликовано французским Agence France-Presse и распространено некоторыми СМИ о решении ХАМАС прервать переговоры [по урегулированию в Газе] в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса, "не имеет под собой никаких оснований". Он отметил, что "одна из целей новой эскалации со стороны правительства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху состоит в том, чтобы заблокировать путь к достижению договоренностей, которые остановят [израильскую] агрессию против палестинского народа". Ар-Ришк добавил, что "теперь [после израильской атаки близ Хан-Юниса] это стало очевидным для всех".

13 июля израильские силы нанесли удар в районе Аль-Маваси близ города Хан-Юнис, расположенного в южной части сектора Газа. По данным Минздрава анклава, в результате этой атаки 90 палестинцев были убиты, около 300 получили ранения. Как указало ведомство, почти половина погибших - женщины и дети. Удар был нанесен по району, где находились палатки для временно перемещенных лиц. По сведениям телеканала Al Hadath, в результате атаки Израиля был убит лидер боевого крыла палестинского движения ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Салама. По данным Al Hadath, основной целью бомбардировки Аль-Маваси была ликвидация руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. О состоянии или месте пребывания лидера военного крыла ХАМАС точных сведений до сих пор не имеется.

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