В центре Берлина эвакуировали людей с железнодорожной станции

Власти Берлина эвакуировали людей с железнодорожной станции в центре города из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Около 12 часов дня (11:00 по бакинскому времени) полиция Берлина арестовала мужчину, который нес с собой подозрительный предмет на железнодорожном вокзале Лихтенберга. На нем были замечены провода, из-за чего правоохранители предположили, что это было самодельное взрывчатое устройство", - передает издание.

Отмечается, что в целях защиты населения полиция провела эвакуацию и оцепила участок. Поезда проходят через станцию ​​без остановок, а междугородное движение полностью остановлено. Предыстория инцидента, а также личность мужчины и его возможные мотивы до сих пор неизвестны.