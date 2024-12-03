Джейк Салливан работает над соглашением между Израилем и ХАМАС

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан работает над соглашением между Израилем и движением ХАМАС об освобождении заложников, поэтому не сопровождает президента США Джо Байдена в его поездке в Анголу. Об этом сообщил журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Джейк Салливан остался в Вашингтоне и не присоединился к поездке президента Байдена в Анголу, чтобы продолжить работу над соглашением об освобождении заложников в секторе Газа и прекращении огня", - написал журналист в X.

Ранее сообщалось, что Байден прибыл с первым за время своего пребывания на посту президента США визитом в Африку - в Республику Ангола. Американцы долгое время не признавали правительство этой страны после получения независимости в 1975 году и даже оказывали военную помощь вооруженной оппозиции. Дипломатические отношения между Анголой и США были установлены лишь в 1993 году.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.