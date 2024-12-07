Пашинян поддержал предложение о референдуме по членству Армении в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил поддержку инициативе проведения референдума о вступлении страны в Европейский Союз.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, данное заявление сделал Тигран Хзмалян, глава "Европейской партии Армении". По его словам, Центральная избирательная комиссия завершила сбор подписей для обсуждения проекта референдума, и в ближайшие дни этот документ будет представлен в парламент.

Хзмалян добавил, что если проект не получит одобрения со стороны законодательного органа, то инициаторы референдума будут повторно собирать подписи, и если удастся собрать 300 тысяч подписей, референдум состоится без участия парламента в принятии решения.