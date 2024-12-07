https://news.day.az/world/1713562.html Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми посетила рождественский концерт Принцесса Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи пришла на концерт в Вестминстерском аббатстве. Как передает Day.Az, об этом сообщает Mirror. 42-летняя принцесса выбрала для выхода красное пальто с черным бантом от бренда Alexander McQueen.
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми посетила рождественский концерт
Принцесса Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи пришла на концерт в Вестминстерском аббатстве.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Mirror.
42-летняя принцесса выбрала для выхода красное пальто с черным бантом от бренда Alexander McQueen. Ее дочь примерила похожий образ - бордовое пальто, а сыновья надели синие костюмы с красным галстуком. Концерт в Вестминстерском аббатстве в начале декабря, куда прибыла королевская семья, под названием "Вместе на Рождество" - ежегодная традиция.
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