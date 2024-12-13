https://news.day.az/world/1715131.html Лошади застряли в грязевой ловушке в Дагестане - ВИДЕО Четырех лошадей удалось спасти из грязевой ловушки в Дагестане. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Инцидент произошел на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. "Четыре из пяти попавших в глиняную жижу в Дагестане лошадей находятся в безопасности", - отметили в ведомстве.
Лошади застряли в грязевой ловушке в Дагестане - ВИДЕО
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