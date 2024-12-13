Лошади застряли в грязевой ловушке в Дагестане

Четырех лошадей удалось спасти из грязевой ловушки в Дагестане. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе.

"Четыре из пяти попавших в глиняную жижу в Дагестане лошадей находятся в безопасности", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что животных уже самостоятельно вытащили местные жители.

Однако одну лошадь не удалось спасти. Здоровью же выживших животных ничего не угрожает.