Корги-скейтбордист завоёвывает соцсети Китая

Корги Цао Ан завоевал сердца миллионов китайцев своими филигранными навыками езды на скейтборде.

Как передает Day.Az, кадры распространились в соцсетях.

Пес не только мастерски держит равновесие и выполняет повороты, но и безупречно преодолевает препятствия в виде ступенек.

Талант корги к этому виду спорта обнаружился случайно, когда однажды его хозяйка Нини дала команду питомцу принести ей скейтборд. Позже девушка начала дрессировать Цао Ана и усложнять его тренировки.