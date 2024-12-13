https://news.day.az/world/1715160.html Корги-скейтбордист завоёвывает соцсети Китая - ВИДЕО Корги Цао Ан завоевал сердца миллионов китайцев своими филигранными навыками езды на скейтборде. Как передает Day.Az, кадры распространились в соцсетях. Пес не только мастерски держит равновесие и выполняет повороты, но и безупречно преодолевает препятствия в виде ступенек.
Корги-скейтбордист завоёвывает соцсети Китая - ВИДЕО
Корги Цао Ан завоевал сердца миллионов китайцев своими филигранными навыками езды на скейтборде.
Как передает Day.Az, кадры распространились в соцсетях.
Пес не только мастерски держит равновесие и выполняет повороты, но и безупречно преодолевает препятствия в виде ступенек.
Талант корги к этому виду спорта обнаружился случайно, когда однажды его хозяйка Нини дала команду питомцу принести ей скейтборд. Позже девушка начала дрессировать Цао Ана и усложнять его тренировки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре