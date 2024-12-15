На Майотту обрушился сильнейший тропический циклон

На французский заморский департамент Майотта в Индийском океане обрушился тропический циклон, который стал самым сильным за более чем 90 лет наблюдений. Об этом сообщила метеорологическая служба Франции, передает Day.Az со ссылкой на KP.RU.

"Мощный циклон "Шидо" обрушился на Майотту с полной силой", - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что скорость порывов ветра, наблюдаемая на всей территории, превысила 200 километров в час. В метеослужбе подчеркнули, что речь идёт о циклоне небывалого для Майотты размаха более чем за 90 лет.