https://news.day.az/world/1718736.html Великобритании предложили войти в состав США Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить войти в состав страны не Канаде, а Британии. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Telegraph. "Нам повезет, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата", - говорится в публикации.
Великобритании предложили войти в состав США
Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить войти в состав страны не Канаде, а Британии.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Telegraph.
"Нам повезет, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата", - говорится в публикации.
Автор материала уверен, что в данный момент отношения Вашингтона и Лондона напоминают отношения метрополии и доминиона.
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