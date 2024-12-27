Великобритании предложили войти в состав США

Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить войти в состав страны не Канаде, а Британии.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Telegraph.

"Нам повезет, если нам предоставят сделку вроде (полу)шуточного предложения Трампа о включении Канады в Американский Союз в качестве 51-го штата", - говорится в публикации.

Автор материала уверен, что в данный момент отношения Вашингтона и Лондона напоминают отношения метрополии и доминиона.