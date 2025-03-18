Когда опубликуют более 80 тыс. документов об убийстве Кеннеди?

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы около 80 тыс. страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

"Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я - человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди", - сказал Трамп журналистам во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это много страниц. Около 80 тыс. страниц", - добавил хозяин Белого дома.

23 января Трамп подписал указ об обнародовании секретных материалов об убийстве Кеннеди и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы.

На сегодняшний день, по данным Национального управления архивов и документации США, рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных убийству Кеннеди.