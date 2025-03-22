ООН бьёт тревогу из-за смертности среди мигрантов

Прошлый год стал самым смертоносным для мигрантов за всю историю. На опасных маршрутах погибло около 9 тыс. человек, а каждый десятый из них погиб в результате насильственных инцидентов, таких как перестрелки.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Агентствы ООН по миграции.

В 2024 году на маршрутах миграции погибло не менее 8938 человек, при этом наиболее смертоносными являются азиатские маршруты, за которыми следуют средиземноморский и африканский, включая пустыню Сахара.

По данным МОМ, не менее 10 процентов от общего числа смертей мигрантов стали результатом насилия, пишет агентство Reuters.

Начиная с 2021 года, ежегодное общее число зарегистрированных случаев смерти мигрантов увеличивается, при этом многие тысячи случаев ежегодно остаются незарегистрированными из-за отсутствия официальных записей, сообщает МОМ.