В Таиланде огромный питон забрался в унитаз

В Таиланде мужчина снял на видео огромного питона, который проник в его квартиру и забрался в унитаз.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Thaiger.

Таец выложил в посвященную змеям группу в социальной сети видео, на котором запечатлен огромный питон, свернувшийся клубком в чаше унитаза.

Мужчина рассказал, что очень испугался, когда в три часа ночи отправился в туалет, включил свет и обнаружил рептилию. Он сразу же вызвал спасателей, которые поймали змею. Как она попала в дом, неизвестно. "Хочу поблагодарить спасателей, которые оперативно пришли на помощь. Если бы не вы, ребята, просто не знаю, что бы я делал", - написал он.

В комментариях под видео люди стали делиться способами избежать подобной ситуации. Многие посоветовали использовать чистящие средства с содержанием кислоты, так как они отпугивают змей.

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