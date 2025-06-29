https://news.day.az/world/1764168.html В Магадане сотни рыб попали в ловушку - ВИДЕО Сотни селёдок попали в ловушку после отлива в Магадане. Теперь рыбаки могут ловить их голыми руками. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам местных, после отлива в бухте Нагаева рыбы застряли между камней и стали лёгкой добычей для чаек и рыбаков. Те спокойно подходят и голыми руками вылавливают сельдь.
В Магадане сотни рыб попали в ловушку - ВИДЕО
Сотни селёдок попали в ловушку после отлива в Магадане. Теперь рыбаки могут ловить их голыми руками.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам местных, после отлива в бухте Нагаева рыбы застряли между камней и стали лёгкой добычей для чаек и рыбаков. Те спокойно подходят и голыми руками вылавливают сельдь. Правда, находятся и те, кто помогает рыбам выбраться, откидывая их подальше в воду.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре