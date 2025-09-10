Транспортный прорыв Кыргызстана станет возможен благодаря ж/д Китай-Узбекистан

Кыргызстан получит транспортный прорыв благодаря железной дороге с Китаем и Узбекистаном.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend руководитель Центра исследований государственных проектов Нацинститута стратегических исследований Кыргызстана Камила Иргебаева на полях тринадцатого заседании Форума аналитических центров СВМДА на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".

"Прежде всего, следует отметить, что Кыргызстан находится в транспортном тупике: у нас нет выхода к морю, а железнодорожная сеть соединена соседними странами лишь отрывочно. Это приграничная зона с Казахстаном и зона с Узбекистаном, протяжённость путей там небольшая. В основном грузоперевозки осуществляются либо автотранспортом, либо небольшими партиями по существующим железнодорожным линиям. То, что мы запланировали - "стройку века" с участием Китая, Кыргызстана и Узбекистана - уже началось. Этот проект даст нам возможность выйти из транспортного тупика, так как товары из Китая смогут транспортироваться через территорию Кыргызстана в Узбекистан, а оттуда далее, в Европу", - сказала она.

По ее словам, это многократно увеличит объем грузопотоков и принесёт значительную экономическую выгоду стране.

"Узбекистан тоже не имеет выхода к морю, поэтому особенность железнодорожного маршрута крайне важна. Китайские линии узкоколейные, тогда как дороги через Кыргызстан и Узбекистан ширококолейные. Технологические решения позволяют адаптировать составы: колеса переставляются, и по территории Кыргызстана и Узбекистана поезда идут по широкой колее. Это сокращает срок перевозки на 8-10 дней, что особенно важно для скоропортящихся товаров и создаёт значительные экономические возможности. Для Узбекистана это также важно, а Китай получает более короткий путь в Европу, минуя дальневосточные или южные регионы", - сказала Иргебаева.

Она отметила, что в будущем железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан может соединиться со Средним коридором.