Ассанж стал гражданином Эквадора

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о натурализации, и она была удовлетворена 12 декабря, сообщила в четверг министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, на пресс-конференции, транслировавшейся в Сети, глава МИД подчеркнула, что Эквадор обладает подобными полномочиями для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился. Также министр сообщила, что Эквадор обращался к Великобритании с просьбой предоставить дипломатический статус Ассанжу, однако Лондон отказал.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне - тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора заявила, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерена искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.

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