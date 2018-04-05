В Неваде разбился истребитель F-16 ВВС США - ВИДЕО
5 апреля 2018 09:25 77
В районе авиабазы Неллис в американском штате Невада потерпел крушение самолет F-16 ВВС Соединенных Штатов. Об этом сообщает канал ABC2 news.
Отмечается, что самолет разбился во время тренировочного полета утром 4 апреля. О состоянии пилота в настоящее время ничего неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
F-16 - многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, является одним из основных в составе ВВС Соединенных Штатов.
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