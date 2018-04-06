В Минобороны РФ раскрыли детали грандиозного парада ко Дню Победы - ВИДЕО

В этом году впервые на всеобщее обозрение выставят боевые машины поддержки танков "Терминатор", зенитные ракетные комплексы "ТорМ2", а также новейшие автомобили "Тайфун", модернизированные "Тигры" и бронеавтомобили "Урал" и "Патруль", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Всего по брусчатке на Красной площади проедут более 120 единиц современного вооружения и военной техники, а маршем пройдут свыше 12,5 тысячи человек. Ночные тренировки парада Победы состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 6 мая.

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