Саудовская Аравия впервые примет участие в Каннском кинофестивале

Саудовская Аравия впервые представит на Каннском кинофестивале несколько короткометражных фильмов. Об этом сообщает газета Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень счастливы, что сегодня достигли договоренности с мадам министром Франсуазой Ниссен (министр культуры Франции - ред.) об официальном участии в Каннском кинофестивале, в первый раз", - сказал министр культуры Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.

Встреча министров культуры Франции и Саудовской Аравии состоялась в рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана во Францию. Уточняется, что в Каннах Саудовская Аравия представит несколько короткометражных фильмов.

71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.

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