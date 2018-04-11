Истребитель случайно сбросил бомбу на завод во Франции
Самолет ВВС Франции Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France Bleu, передает Day.Az.
Инцидент произошел во вторник в департаменте Луаре. Два самолета французских ВВС пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia. При этом два человека пострадали.
"Сначала прошли два истребителя, и мы услышали звук удара. Он был довольно громким и даже заглушил шум пролетавших самолетов", - рассказал один из очевидцев.
Как сообщил представитель французских ВВС полковник Оливье Село, упавший на завод боеприпас был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса.
Инциденты, подобные тому, который произошел в Ножан-сюр-Верниссон, случаются "исключительно, очень и очень редко", подчеркнул военный. Ведется расследование.
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