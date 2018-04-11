Air France меняет маршруты полетов из-за ситуации вокруг Сирии
11 апреля 2018 20:40 183
Французская авиакомпания Air France изменяет маршруты некоторых полетов на фоне ожидающегося удара США по Сирии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, передает Day.Az.
"Air France приняла во внимание рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и скорректировала план полетов в отношении маршрутов, которые могут быть затронуты. Главным образом это касается Бейрута и Тель-Авива", - сказал представитель авиакомпании.
Он отметил, что перевозчик "обычно следует рекомендациям международных или национальных регуляторов". "Безопасность наших пассажиров и экипажей имеет первоочередное значение", - заключили в Air France.
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