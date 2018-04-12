Netflix отозвал свои фильмы с Каннского кинофестиваля

Cтриминговый сервис Netflix не будет участвовать в Каннском кинофестивале из-за жестких правил конкурса. Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение об отзыве картин принял директор Netflix по контенту Тед Сарандос после того, как фильмы сервиса не были допущены к основному конкурсу: дело в том, что они не демонстрируются во французских кинотеатрах, а появляются в онлайн-доступе для подписчиков. Это противоречит правилам фестиваля, требующим отложить показ фильмов на платформе минимум на 36 месяцев после показа в кинотеатрах.

Взамен Netflix было предложено участвовать в фестивале вне конкурса. "Я не думаю, что есть хоть одна причина для участия вне конкурса. Это правило было придумано специально для Netflix", - уверен Сарандос, добавляя, что подобный формат участия мог бы негативно сказаться на отношении к авторам публикуемых на сервисе фильмов.

Всего в 2018 году компания Netflix планирует выпустить 80 оригинальных фильмов, которые будут доступны 109 млн пользователей. Из проектов Netflix в программу Каннского фестиваля могли попасть лента Орсона Уэллса "Другая сторона ветра", незавершенная работа режиссера, а также "Рим" Альфонсо Куарона, "Норвег" Пола Гринграсса и "Придержи тьму" Джереми Солнье.

Ранее стало известно, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" вошел в основной конкурс Каннского фестиваля.

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